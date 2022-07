Macron arutas AÜE liidriga kütusega varustamist

AÜE-st on saanud Lääne oluline partner Venemaa energiatarnete asendamisel. Riigi president Mohamed bin Zayed Al-Nahyan ehk MBZ on oma esimesel välisvisiidil pärast ametisse astumist mais pärast oma poolvenna surma.

Macron ütles Bidenile, et on rääkinud MBZ-ga, kes ütles, et AÜE naftatootmist suurendada ei saa. Samas ütles Macron, et Saudi Araabial on veel teatavat võimekust.