EL kahekordistab lähiaastatel gaasitarned Aserbaidžaanist

«Mõne aastaga me kahekordistame gaasitarned Aserbaidžaanist EL-i, et kompenseerida Vene gaasitarnete kahanemist,» ütles von der Leyen ühisel pressikonverentsil Alijeviga.

Von der Leyeni sõnul polnud Venemaa usaldusväärne gaasi tarnija ka enne sõja alustamist Ukrainas ning EL pöördub nüüd kindlamate tarnijate poole. «Mul on hea meel arvestada Aserbaidžaani nende sekka.»

EL-i ja Aserbaidžaani energiaalane koostöö on muutnud juba Euroopa energiakaarti, ütles Alijev.

Venemaa kasutab oma energiavarusid relvana ning energiaimpordi mitmekesistamine on EL-i prioriteediks, teatas Euroopa Komisjon enne von der Leyeni visiiti.

Vene gaasi ostmist täielikult ei keelatud. 2021. aastal moodustas see 155 miljardit kuupmeetrit, ligi 40 protsenti EL-i vajadusest.

Venemaa on asunud oma gaasitarneid EL-i riikidesse juba kärpima, et takistada neid oma varusid suurendamast. Euroopa Komisjon on asunud koostama nõndanimetatud gaasinõudluse vähendamise kava järgmiseks talveks.