ELi ministrid: sanktsioonid Venemaale toimivad

Ungari peaminister Viktor Orbán mõistis läinud nädalal bloki poliitika hukka, väites, et Brüssel kahjustab Euroopa majandust rohkem kui Venemaa oma.

«Mõned Euroopa liidrid on öelnud, et sanktsioonid olid eksimus, olid viga,» ütles ta ajakirjanikele.

«Mina ei arva, et see oli viga. Me pidime seda tegema ja teeme seda edasi.»