Noorus SPA hotell võib koondada 172 töötajat

Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool ütles BNS-ile, et info on edastatud ka ameti Ida-Virumaa osakonnale, kes läheb töötajatega kohtuma, et rääkida, mida töötukassa saab teha, millised on piirkonna tööpakkumised ja kuidas koondamisteate saanud inimesed peaksid edasi toimetama.