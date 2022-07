Eesti saab Euroopa Liidult rohe- ja digipöördeks 3,5 miljardit eurot

Euroopa Komisjoni poolt esmaspäeval heaks kiidetud partnerluslepinguga toetatakse riiki rohe- ja digipöörde rakendamisel, mis on EL-i jaoks prioriteetsed valdkonnad.

Ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira ütles, et Eesti partnerluslepingu heakskiitmine aastateks 2021–2027 võimaldab riigil areneda õiglasel, kaasaval ja keskkonnahoidlikul viisil.

«ERF-i vahenditest toetatakse ringmajandust, innovatsiooni ja transporti ning õiglase ülemineku fondist ümberõpet, tööhõivet ja tööstuse üleminekut keskkonnasäästlikumale kursile. Tulevikus on Eesti majandus arukas, keskkonnahoidlik ja digitaalne,» lisas ta.

Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Ühtekuuluvusfondist eraldatakse 781 miljonit eurot, et edendada ettevõtete osalemist ringmajanduses, mis võimaldab vähendada jäätmeid ja parandada ressursitõhusust. Rahastamisega toetatakse ka energiatõhususe parandamist ning taastuvenergia ja ringlussevõetud materjalide laialdasemat kasutamist.

Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldatava 742 miljoni euroga on kavas parandada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd ning teha investeeringuid väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse, et suurendada tootlikkust, innovatsiooni ja konkurentsivõimet kooskõlas aruka spetsialiseerumisega. Selline rahastus aitab kiirendada majanduse digiteerimist ning arendada avalikke digiteenuseid ja kiiret internetiühendust.

Ühtekuuluvusfondi vahenditest investeeritakse kuni 521 miljonit eurot selleks, et kiirendada maanteetranspordilt raudteetranspordile üleminekut nii reisijate- kui ka kaubaveo puhul ja et vähendada pendelrändega kaasnevat ajakulu ja CO2 heidet. Osa investeeringutest suunatakse teedevõrgu ehitusse, et TEN-T põhivõrk valmiks 2030. aastaks.