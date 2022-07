Vaata, milline pank valiti Eesti parimaks

«Eesti panganduses paistab LHV silma eduka tegutsemisega, mis toob kasu nii klientidele kui ka finantsteenuste arengule. Oleme näinud palju vaeva, et pakkuda pangaklientidele parimat kogemust ning digitaalseid lahendusi: LHV klientidel ei ole vaja pangakontorit külastada ja kõik toimingud saab teha kodust lahkumata. Parim teenindus, parim tööandja, parimad teeninduskanalid – teeb rõõmu, et seda kõike tunnustatakse ka Euromoney konkursil,» kommenteeris LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel.

Auhindade väljaandmisel töötab majandusajakiri Euromoney igal aastal läbi enam kui 1000 kandidaadi andmed, võrdleb pankade viimase 12 kuu majandustulemusi, kasvunumbreid ja arendustegevusi. «Awards for Excellence» auhind on üks vanim ja prestiižseim finantssektori auhind. Regionaalsete auhindade info on leitav aadressil euromoney.com .

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab ligi 770 inimest. LHV pangateenuseid kasutab mai seisuga 347 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 148 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.