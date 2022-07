ITL: lairiba rajamise toetuse piirsumma on ebamõistlikult väike

ITL-i hinnangul on need piirid aga ebamõistlikud. «Piirsumma 3000 eurot tundub olevat tänase inflatsiooni ja ehitushindade tõusu juures võimalik üksnes juhul, kui osa taristust on juba eelnevalt valmis ehitatud, näiteks elektrimastid on olemas, mis aga üldjuhul valgetel aladel nii pole,» märkis liidu tegevjuht Doris Põld kirjas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.