Hüvasti, gaas: Eesti ettevõtted valmistuvad raskeks sügiseks

Eesti toidutööstus on üks riigi suurimaid gaasikasutajaid. 2020. aastal tarvitati kokku 0,33 teravatt-tundi gaasi, mis on tervelt kolmandik kogu tööstustarbimisest. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Toiduainetööstuse Liit räägivad juba pikemat aega, et nende hinnangul ei ole Eestis gaasivarustus tagatud, ning nõuavad valitsuselt samme, mis aitaks tööstuses ära hoida seiskumise. Samal ajal käib toidutööstuses palavikuline töö, sest kõik püüavad energiariske maandada, samas teadmata, mis sügisel tegelikult juhtuma hakkab.