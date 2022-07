Kinnisvara24: kinnisvaratrendiks on luksuslik üürikorter

Kinnisvara24 tegevjuhi Urmas Uibomäe sõnul on nõudlus luksusliku üürikinnisvara vastu kasvanud viimastel aastatel, sest töökohtade tõttu on siia kolinud rohkem välismaa spetsialiste. «Eesti inimene võtab üürikodu pigem soodsa lahendusena, kuhu kolivad noored, kel pole veel võimalik endale kodu soetada, või nähakse seda ajutise lahendusena, kuhu kolitakse oma kodu valmimise ajaks. Sellise üürikodu puhul otsitakse pigem soodsat hinda ja mugavat asukohta,» lisas Uibomäe.

Portaali tegevjuhi sõnul leidub inimesi, kes on nõus üürikodu eest rohkem maksma, kuid nõudlus luksuskauba järele ei ole kunagi massiline. «Kuigi siin töötavate välismaa IT-spetsialistide tõttu on nõudlus kvaliteetse üürikinnisvara järele kasvanud ja uue trendina on märgata uusi luksulike üürikorterite pakkumisi, võib eeldada, et see jääb nišikaubaks. Eesti inimene ikkagi ostab endale kodu, kui saab seda endale lubada,» märkis Uibomäe.

Lii Salusaar kinnitas, et kallite üürikorterite ja majade pakkumisi on turul rohkem kui nõudlust. «Pakkumiste arvu kasv on tingitud uute suuremate uusarenduse valmimisest. Inimesed on paigutanud raha kinnisvarasse ja proovivad panna korteri raha teenima. Et üüriturul eristuda, nähakse ka sisekujundusega rohkem vaeva. Kliendid, kes on nõus maksma kvaliteetse kodu eest kõrget üüri, saavad valida mitme alternatiivse pakkumise vahel,» lisas Salusaar.