Euroopa energiakriis võib tuua ajalooliselt raske talve ka Soomele

Venemaa energiavoog Euroopasse on nii Euroopa Liidu sanktsioonide kui ka Venemaa vastumeetmete tõttu märgatavalt kahanenud. Energiakriis muutub veelgi suuremaks, kui talveks energiavarustus täielikult peatub. See võib kaasa tuua elektritarbimise reglementeerimise ja elektrikatkestusi kogu Euroopas.

Eelmaitse sellest on saadud juba Saksamaal, kus Financial Timesi andmetel on muu hulgas piiratud basseinide kütmist ja sooja vee kasutamist.

«Jah, paistab, et tulemas on erakordne talv. Olukord on tõepoolest erandlik,» ütleb STT-le Soome võrguettevõtte Fingrid tegevjuht Tuomas Rauhala.

Energiakriisi mõjud ulatuvad kõigisse Euroopa riikidesse ja kuigi Soome ei sõltu Venemaa maagaasist nii palju kui Saksamaa ja Itaalia, on turu kaudu ohus ka tema, ütleb Juha Vahlsten riigi kriisivarude ameti energiavarustusosakonnast.

«Jah, täpselt nii see on, kui millestki on kõvasti puudus, siis pöörduvad kõigi pilgud muudele toorainetele ja kõige hinnad tõusevad.»

Elektritarbimise reguleerimine on tuleval talvel võimalik ka Soomes. Fingrid kasutab elektripuudusele lähenedes riigis kolmeastmelist skaalat ning kolmandal, tõelise elektrinappuse lävel vähendatakse tarbimist sunniviisiliselt kuni kahetunniste elektrikatkestustega.

Alustame sellest, et lahtiühendamine on siiski viimane abinõu, praktikas on enne seda teisi meetmeid, ütleb Rauhala. Vahlsteni sõnul on taoline elektripuudus talvel võimalik, kuid see sõltub paljudest teguritest.