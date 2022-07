Bolt Drive pakub nüüd nii Audisid, BMWsid kui Toyota Landcruisereid

Praeguseks on Bolt Drive’i autopargis ca 1000 eri sõidukit, nende valik on peamiselt laienenud maasturite näol. «Sõidukite valikul lähtume kahest põhimõttest: nõudlus ja mitmekesisus. Autode valik peab kindlasti vastama tarbijate ootustele ning olema piisavalt lai, et neid saaks kasutada igaks elujuhtumiks. Seni on erinevad maasturid ning kõrgeklassilised mudelid olnud vaieldamatult klientide lemmikute seas,» ütles Bolt Drive’i suunajuht Lukas Yla.

Mudelite valikus on nüüd maasturid Toyota Land Cruiser ja RAV4 ning Audi e-tron, Audi A1, Audi A3 ja Audi Q2. Peenematest mudelitest saab kasutada BMW 4. seeria kabriolette ja VW T-Roc R-Line’i kabriolette.

BMW ja VW kabrioletid. Foto: Turok Nikita

Viimase tegutsemisaasta jooksul on Bolt Drive’i autopark suurenenud kaks korda, sõite tehakse samuti mitu korda rohkem. «Statistikast näeme, et üha enam kasutatakse autojagamisteenust pikemate distantside läbimiseks. Näiteks on Bolt Drive’i autodega tehtud sõidud keskmiselt kolm korda pikemad kui Bolti sõiduteenuse omad. On ka näha, et autosid kasutatakse viimase miili lahendusena just ühistranspordi kasutamiseks, näiteks bussi-, rongi- või lennujaama sõitmiseks,» märkis Yla.