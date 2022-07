OLUKORD PIIRIPUNKTIS ⟩ Tolliametnik uutest sanktsioonidest: rikkumisi pole palju, kuid viina ja liigseid eurosid leidub ikka

10. juulil hakkasid kehtima rahvusvahelised sanktsioonid. Mis on muutunud tavareisijate jaoks?

Muutunud on see, et alates 10. juulist on keelatud teatud kaupade, nagu näiteks kaaviar, kange alkohol, puittooted, mööbel, erinevad rauast ja terastest tooted, vedu Eestisse.

Mis on kõige populaarsem kaubaartikkel, millega eksitakse?

Hetkel on see eelkõige kange alkohol, mis teadmatusest või ettevaatamusest ikkagist võetakse kaasa.

Mis juhtub sellise inimesega, kes rahvusvaheliste sanktsioonidega eksib?

Kui tegemist ei ole tahtliku rikkumisega, siis on võimalus pöörduda kaubaga tagasi lähteriiki, visata loovutuskasti, mis meil on piiripunktis olemas või anda see kaup riigi omandisse.

Mis piirangud on hakkanud kehtima just Eestist väljuvatele reisijatele?

Piirangud kehtisid juba ka varem, enne 10. juulit ja see puudutas eelkõige luksuskaupa, kus erinevatele kaubagruppidele on määratud teatud hinnaklass, mida ületades seda välja veeta ei tohi. Lisaks oli piirang euro rahatähtede väljaveoks, mida tohtis kaasas olla vaid reisija ja tema pereliikmete sihtkohta jõudmiseks. Alates 10. juulist lisandusid mõned kaubad ka väljuval suunal. Näiteks erinevad kemikaalid, taimed, papp ja paber jms. Nii impordi kui ka ekspordi suuna täielik nimekiri on meie kodulehel olemas.

Millega kõige rohkem eksitakse just Eestis välja sõites?

Need samad luksuskaubad ja eurotähtede väljavedu.

Teie kodulehel ei ole andmeid, palju eurosid üldse välja viia tohib. Kuidas sellega tegeletakse?