Teise 5G sagedusloa konkursi võitis 8,5 miljoni euroga Telia

Teise loa enampakkumine alghinnaga 1 597 000 eurot algas 9. juunil, kokku toimus 70 vooru, teatas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA). Enampakkumisel osalesid Tele2 Eesti AS, Telia Eesti AS ja UAB Bite Lietuva.

«On rõõm tõdeda, et ka teise sagedusloa konkurents 70 vooruga oli väga tihe, mis ilmestab veelkord seda, et 5G teenuste turule toomine on sideettevõtetele väga oluline. Kaks sagedusluba on nüüd välja antud ja neil ettevõtetel on nüüd võimalus alustada 5G võrkude arendamist. Jäänud on välja jagada veel viimane sagedusluba,» sõnas TTJA peadirektor Kristi Talving.