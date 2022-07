Rongid seisma ja koolid kinni: Suurbritannia kuulutab välja riikliku eriolukorra

Terviseameti juht hoiatas, et selline temperatuur on Suurbritannias pretsedenditu, millega britid ei ole kohanenud ning soovitas inimestel oma plaane muuta. Terviseameti juht hoiatas võimalike ohvrite eest, sest esmaspäeval ja teisipäeval kerkib temperatuur Londonis 41 kraadini. Nii kõrgele ei temperatuur kunagi varem seal kerkinud: varasem kuumarekord on 38,7 kraadi.