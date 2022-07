Vahepuhkus, heaolukuu, nõustamine: rahvusvahelise ükssarviku personalijuht räägib, kuidas Wise töötajaid hoiab

Tagasiside on olnud väga positiivne. Mul on hea meel, et kui mõnel meie wiser'il on abi vaja, ei pelga ta toetust küsida ning järjest enam julgetakse neist lähiminevikus veel tabuteemadest ka avameelselt rääkida. Nii jõuab toetus võimalikult paljude abivajajateni ning programmist on päriselt kasu.

Lisaks on meil vaimse heaolu saadikute programm ehk oma murega saab pöörduda ka meie koolituse läbinud töötajate poole. Vahel on lihtsalt vaja, et keegi su turvalises keskkonnas ära kuulaks. Kui aga saadik leiab, et oleks vaja pöörduda ka eksperdi poole, siis aitab ta inimesel jõuda professionaalse nõustajani.

Wise'i töötajad ise toetavad oma kolleege ja kuulavad neid, et keegi ei jääks murega üksi?

Just nii – meie töötajad, kes on koolitatud ja sertifitseeritud andma vaimse tervise osas tuge. Nad on kohal, et toetada, ning teemad, millega nende poole pöörduda, ei ole kuidagi piiritletud. Töö, rahaasjad, suhted, üldine heaolu, kaasamine – kõigest võib rääkida, mis südamel. Me kutsume neid tugisammasteks ja nad saavad enda koolitust vastavalt vajadusele täiendada. Me võtame seda kui investeeringut oma inimestesse.

Kui palju professionaalseid nõustamissessioone on töötajale ette nähtud?