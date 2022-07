Eesti eluasemete hinnatõus on ELi suurim

2010. aastast kuni 2011. aasta teise kvartalini liikusid eluaseme hinnad ja üürihinnad Euroopa Liidus sarnaselt, kuid alates 2011. aasta teisest kvartalist on need suundumused oluliselt lahknenud. Kui üürihinnad tõusid stabiilselt kogu perioodi vältel kuni 2022. aasta esimese kvartalini, siis eluaseme hinnad on kõvasti kõikunud, teatas Eurostat.