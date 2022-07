Hinnatõus jätkub: kas uus kodu tasub ise ehitada või siiski osta?

Kõige tähtsam on personaalne eelistus

«Kõikidele inimestele olemasolev kinnisvara ei sobi ning seetõttu võib näha, et eramajad kerkivad, sõltumata käimasolevast hinnatõusust või energiakriisist. Kui inimene on parajasti selles eluetapis, kus uut kodu on tarvis, siis väga lihtsalt sellest plaanist siiski ei loobuta,» näitlikustas ta.

Ka praegu saab ehituse maksumuselt kokku hoida

Ent kas see tähendab, et kõik on ühtlaselt kallis ning raha kokku hoida ei õnnestu? «Kui projekti hästi juhtida ning targalt valikuid teha, on võimalik ka praeguses olukorras, kus hinnad on kõrged, väga palju raha säästa ning kulutusi kontrolli all hoida. Jah, teatud kulugrupid on kindlasti märksa kallimad kui varem, kuid üldiselt tuleb ehitust planeerides arvestada, et kogu projekti hinnaerinevus võrreldes eelnevate aastatega on 30 protsenti,» ütles Luminori eraisikute panganduse juht.