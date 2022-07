Minister Sutt kinnitas järgmise 5G sagedusala konkursitingimused

Tegemist on järgmise 5G sagedusalaga, mis läheb sügisel oksjonile ning on üks kolmest 5G sagedusalast, mis võetakse kasutusele Euroopa Liidu üleselt.

«Esimene 5G sagedusala oksjon hetkel veel kestab ja sügisel on plaanis alustada juba järgmise sagedusala oksjoniga, et 5G tehnoloogia jõuaks kasutajateni võimalikult kiiresti. 5G tehnoloogiat on Eestis kaua oodatud, mistõttu tuleb maha jäänud aeg tasa teha ja oksjonitega võimalikult kiiresti edasi liikuda. Mul on hea meel, et jõudsin konkursi tingimused enne ametivahetust ära kinnitada,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Kokku läheb oksjonile kuus 2x5 MHz sagedusplokki. Iga konkursil osaleja saab võtta maksimaalselt kaks sagedusplokki ehk omandada 2x10 MHz sagedusploki.

«700 MHz sagedusala sobib kõige paremini suurema katvuse saavutamiseks, sest madalamad sagedused levivad paremini kui kõrgemad. Seega sobib nimetatud sagedusala suurepäraselt näiteks maapiirkondade katmiseks, kus asustustihedus on madal. On oluline, et ülikiiret 5G internetti saaksid nautida inimesed üle Eesti,» ütles Sutt.

Minister lisas, et täiendavate 5G sageduste oksjonile jõudmine annab hoogu juba olemasolevate sidevõrkude ja -teenuste arengule ning uute rakenduste ja tehnoloogiate kasutusele võtmisele.

«Ülikiire 5G internet aitab vedada innovatsiooni, mis elavdab ettevõtlust ja riigi majandust laiemalt. Eestil on sellest palju võita ja mul on hea meel, et pidurid 5G tehnoloogia arendamiseks on maha võetud,» ütles Sutt.