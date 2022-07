Ida-Euroopa viljasaaki kahandav väetisekriis võib süveneda

Ungari põllumajandustootja Nitrogenmuvek Zrt. hinnangul väheneb teraviljasaak sel aastal 15 kuni 20 protsenti piirkonnas, mis hõlmab Euroopa peamisi eksportijaid Rumeeniat ja Poolat. Põllumajandustootjad on kõrge hinna ja tarneprobleemide tõttu vähendanud väetiste kasutamist ajal, mil ka põud on ohustamas põllukultuure.

Väetised on kallinenud seoses olulise tooraine ehk maagaasi hinnatõusuga, mis on suurendanud kulusid ja vähendanud toodangut. Valgevene kaaliumkloriidi suhtes kehtestatud sanktsioonid ja Hiina otsus piirata tarneid on süvendanud keerulist olukorda veelgi. See omakorda ohustab ülemaailmseid põllukultuuride tarneid, mida on omakorda pingestanud sõda Euroopa leivakorviks olevas Ukrainas.

Sellele ei pruugi lähiajal palju leevendust tulla. Euroopas valitseb endiselt hirm gaasikriisi pikenemise pärast. Kõrged gaasihinnad kujutavad endast ühtlasi kriitilist ohtu Euroopa väetisetööstusele, teatas tööstusgrupp Fertilizers Europe selle kuu alguses. Teine probleem on see, et lämmastikupõhiseid väetisi, mida Euroopas eelistatakse, ei saa samas asendada mujal toodetud karbamiidipõhiste väetistega.