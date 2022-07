Bensiini hinnatõus tõstab ka tarbekaupades kasutatavate kemikaalide hindu

Praegune naftahinna tõus on juba suurendanud nn naftakeemiliste lähteainete kulusid, mida toodetakse toornafta derivaadist. Kuid bensiinitootjate suur nõudlus kemikaalide järele on suurendanud konkurentsi nende oluliste lähteainete üle, kirjutab Financial Times.

Benseen, mille derivaate kasutatakse kummi, nailoni ja farmaatsiatoodete valmistamiseks, kerkis eelmisel kuul Rotterdamis rekordtasemele (1900 dollarit tonni kohta), enne kui taandus juuli alguses 1780 dollarini, teatab kaubaandmete firma ICIS. Teised kemikaalid, nagu tolueen ja ksüleen, mida kasutatakse plastpakendites ja tekstiilides, on viimastel nädalatel samuti tõusnud kõrgeimale tasemele alates 1980. aastate algusest.

Bensiini hinnad on ajaloolise tipptaseme lähedal, hoolimata sellest, et toornafta kaupleb tunduvalt madalamal kui 2008. aastal saavutatud kõigi aegade kõrgeim tase. Brenti toornafta hind on viimase kuu jooksul langenud enam kui 120 dollarilt barreli kohta 100 dollarile barreli kohta, ja eeldatavasti järgneb sellele lähiajal hilinemisega bensiinihindade langus, kuid rafineeritud naftatoodete kättesaadavus jääb tõenäoliselt piiratuks.

Ülemaailmsed tarned on muutunud äärmiselt napiks, sest USA ja Euroopa rafineerimistehaste tootmisvõimsus on vähenenud, mis on tingitud pandeemia kõrgperioodil toimunud sulgemistest, ning seoses ebakindlusega Venemaa suutlikkuse suhtes tarnida oma diislikütust ja muid tooteid pärast lääneriikide sanktsioone.

Vaatamata hiljutisele toornafta hinnalangusele on naftakeemiaanalüütikute sõnul kõrged bensiinihinnad motiveerinud rafineerimistehaseid kasutama bensiini tootmiseks enneolematus mahus kõrgema väärtusega keemilisi lähteaineid. See on lisanud survet naftakeemiliste lähteainete hindade tõusule, mis kipuvad järgima nafta hinnaliikumist.