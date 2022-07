Elon Musk vedas Twitteri vihma käest räästa alla

Muski pakkumine tõi halastamatult välja Twitteri nõrkused. Twitter on üks väheseid, kui mitte ainus Ränioru sotsiaalmeediaettevõte, kes ei suuda kasumit teenida. Twitteril saab sügisel börsil oldud üheksa aastat, aga kahjumit on saadud neist tervelt seitsmel. Pärast Muski pakkumist ilmnes, et olukord on veel hullem: Twitteri tegevjuht Parag Agrawal rääkis mais töötajatele, et ettevõte ei ole võimeline äri- ja finantseesmärke täitma. Ta laskis lahti tootejuhi ning hakkas piirama uute töötajate palkamist.