Graafik ⟩ Konservatiivsete pensionifondide juhid ei saa oma tööga hakkama

Alanud aasta on nii Ukraina sõja kui ka inflatsiooni järsu kiirenemise tõttu turge tublisti kukutanud, mis toob paratamatult kaasa pensionifondide negatiivse tootluse. Erandiks peaksid olema konservatiivsed pensionifondid.

Kui aga vaatame Eesti teise samba pensionifondide poole aasta tootlust, siis mitte midagi taolist me ei näe. Miinuses on kõik fondid ja üsna suures miinuses on ka konservatiivsed fondid.