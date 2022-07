Kasahstan plaanib meelitada Venemaalt lahkunud välisettevõtteid soodustingimustega

«Oleme tunnistajaiks üleilmsele võitlusele investeerimiskapitali pärast. Ligi 1400 suurest välisettevõttest on iga teine ​​peatanud oma tegevuse või lahkunud Venemaa turult täielikult. Valitsus peab looma soodsad tingimused nende kolimiseks Kasahstani,» ütles Tokajev neljapäeval valitsuse istungil.

Ta oli kindel, et see annab riigile hea võimaluse keskmise ja keerulise töötlemisega kaupade tootmise suurendamiseks.

«Andsin valitsusele ülesande koostada töötleva tööstuse investeerimisprojektide kogum ja see koos võimalike investoritega läbi töötada. See töö käib endiselt koosolekute ja nõupidamiste korras. Selgete tulemuste osas on vähe, millega uhkustada. Uusi projekte sisuliselt pole,» kurtis president.