Skeletoni kahjum süvenes mullu 13 miljoni euroni

Skeletoni üldine riskiprofiil jääb varasemate aastatega sarnaseks. Ettevõtte konkurendid on laiali kogu maailmas – Euroopas, USA-s ja Aasias ning praeguse hinnangu põhjal ei avalda Venemaa sõda Ukrainas olulist mõju ettevõtte kasvule, kuna ettevõtte kliendibaas on diversifitseeritud ja koosneb peamiselt rahvusvahelistest ettevõtetest.

Materjali tellib ettevõte ülemaailmselt. Mõned peamistest sisenditest on aktiveeritud süsinikupulber, foolium ja mitmesugused mehaanilised osad. Materjalihangete riskid on seotud rahvusvaheliste tarneahelatega, milles on esinenud ja võib esineda ka edaspidi tõrkeid, mida sõda Ukrainas võib veelgi suurendada. Hankeprotsess erineb aga akutööstuse omast, kuna Skeleton ei kasuta haruldasi muldmetalle või süttivaid materjale, mis võivad kujutada ohtu transpordil või ladustamisel.