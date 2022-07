Siseministeerium: tõuksimüüjad eksitavad tarbijaid

Siseministeeriumi andmetel on Eestis mitmeid kaubandusettevõtteid, kes müüvad elektrilisi tõukerattaid, mille valmistajakiirus või mootori võimsus ületavad liiklusseaduses toodud nõuded.

«Üksikud müüjad on välja toonud, et lubatust võimsamate elektriliste tõukeratastega ei tohi liikluses osaleda ja neid võib kasutada vaid teeväliseks liiklemiseks. Sisuliselt on tegemist tarbijate eksitamisega, kus neile müüakse elektrilisi tõukerattaid, millega ei või teeliikluses osaleda, jättes vastavale asjaolule tähelepanu juhtimata,» märkis siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar.