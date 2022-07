Eesti automüüjad hoiatavad: kiibipuudus ja tarneraskused leevenemise märke ei näita

«Peatselt olukorra leevenemise märke näha ei ole. Tuleb arvestada, et autode ooteaeg on kõikide tehaste puhul 9–12 kuud. Näiteks Seati ja Cupra puhul näeme täna, et tehased on lähiajale planeerinud uusi tootmisnädalaid, aga see ei pruugi veel tähendada, et autod lõplikult valmis saavad ja tulema hakkavad,» lisas Eskor.

Eskor märkis, et tehased komplekteerivad vaid tellimusi, mida on võimalik täita, mistõttu soovitab ta klientidel uurida automüüjalt laos olevate sõidukite kohta ning õige auto olemasolul tasub see ära osta, kuna tellimine tehasest on pika tarneajaga.

Amservi tegevjuht Rene Varek tõdes samuti, et kiibipuuduse mõjud on maailmas jätkuvalt olemas, kuid osadel tootjatel on tarned paranenud. «Globaalselt pole tarneprobleemid lahendust leidnud ning autode tarned on jätkuvalt keerulised ja tarneajad varasemast pikemad. Samas on auto ostjad olukorraga harjunud ja kliendid on valmis uut autot ette tellima ja tarnet ootama,» rääkis Varek BNS-ile.

Vareku sõnul on sõjategevus mõjutanud autode tootmist ja tarneid palju, kuna Ukrainas asusid mitmed tehased, mis tootsid osadele autotöötajatele komponente, kuid sõja tõttu on tehased suures osas suletud või kolitakse tootmist mujale. «Samuti on sõjategevus mõjutanud eratarbijaid ettevaatlikkusele ning võib väita, et viimastel kuudel on eraklientidest autode ostjate ostuhuvi tagasihoidlik,» lisas Varek.