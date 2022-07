Luminor: euro odavnemine dollari suhtes on Euroopa majandusele hea

Samas tähendab see, et teatud kaupade ostmine USAst on muutunud märgatavalt kallimaks. «Varem kallis euro tähendas, et USAst kaupade ostmine ja tellimine oli kohati tunduvalt odavam. Näiteks telliti sealt seetõttu eelkõige tehnikat. Praeguse pea olematu hinnavahe tõttu pole see aga enam otstarbekas,» selgitas Uusküla pressiteates.