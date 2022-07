Gazpromi teatel ei saa Nord Streami head toimimist tagada

Kanada teatas nädalavahetusel, et tagastab Nord Stream 1 Portovaja kompressorjaama remonditud turbiini, kuid teatas samas, et laiendab sanktsioone Venemaa energiasektori vastu.

Nord Stream 1, mille aastane võimsus on üle 55 miljardi kuupmeetri, jääb eeldatavasti kuni 21. juulini kümme päeva kestva iga-aastase hoolduse ajaks seisma.

Euroopa kardab, et Venemaa võib pikendada kavandatud hooldustöid, et piirata veelgi Euroopa gaasitarnete mahtu, mis muudab segaseks praegused plaanid gaasihoidlate täitmiseks tuleva talve tarbeks ja suurendab ühtlasi gaasikriisi, mis on sundinud valitsusi rakendama erakorralisi meetmeid ja toonud tarbijatele valusalt kõrged arved.