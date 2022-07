IMF hoiatab maailmamajanduse väljavaate halvenemise eest: see aasta saab olema raske ja järgmine veel hullem

«Väljavaade on väga ebakindel,» kirjutas Geaorgieva. «2022.aasta saab olema raske ja võimlaik, et 2023. aasta saab olema veelgi raskem ning majanduslanguse risk suureneb,» tõdes ta.

Maailmamajanduse pandeemiast taastumist on raskendanud kerkivad toorainete hinnad. Kiirenev inflatsioon on sundinud otsustajaid intressimäärasid tõstma. Sammu eesmärk on hinnatõusu ohjeldamine, kuid see võib viia riigid majanduslangusesse.