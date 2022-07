EL lubas sanktsioneeritud kaupade raudteetransiidi Kaliningradi

«Need juhised kinnitavad, et Venemaa ettevõtete sanktsioonide alla kuuluvate kaupade maanteetransiit ei ole EL-i piirangumeetmete kohaselt lubatud. Raudteetranspordis sellist keeldu ei ole, ilma et see piiraks EL-i liikmesriikide kohustust teostada tõhusat kontrolli,» seisis Euroopa Komisjoni pressiteates.