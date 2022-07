Alexela: elektrituru reform on Eestile kahjulik

Uue valitsusliidu moodustamisel on praeguseks muu hulgas kokku lepitud elektriturureform, millega riiklikul energiafirmal Eesti Energia tekib kohustus pakkuda kodutarbijale kütteperioodi vältel börsivälise fikseeritud hinnaga elektri universaalteenust, et kompenseerida tarbijatele elektrihinna tõusu. Teenuse hinna peab kinnitama konkurentsiamet. Teistel elektrimüüjatel universaalteenuse pakkumise kohustust kava kohaselt poleks.

Ehkki reformi täpsemate detailide kohta praegu palju teada pole, on Adamson reformi suhtes kriitiline. Tema sõnul peaks riik eristama lühiajalised kriisilahendused pikaajalistest strateegilistest otsustest. «Energiakriisis oleme seetõttu, et uutesse elektritootmisvõimsustesse ei ole aastate jooksul investeeritud piisavalt. Lühiajalised kriisimeetmed peaksid keskenduma kodutarbijate energiavaesuse leevendamise ja majanduse konkurentsivõime säilitamise abinõudele,» rääkis Adamson BNS-ile.

Ta rõhutas, et turu stabiilsus on konkurentsivõime üks tähtsamaid osi. «Mida muutlikum ja ettearvamatum on turg, seda ebasoosivam on kliima uuteks suuremahulisteks investeeringuteks. See tähendab, et poliitikate ja regulatsioonide olulised muutused vähendavad investeerimiskindlust nii kohalikel ettevõtjatel kui välisinvestoritel,» märkis Adamson.