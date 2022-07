Transpordiamet nõuab Tartu ümbersõidu ehitajalt leppetrahvi

Ehitusel omanikujärelvalvet tegeva ettevõtte BRP Insenerid OÜ akti põhjal paigaldasid GRK Infra AS töölised ja väike ekskavaator 1. juulil viadukti all sademeveetrassi kaevu kaevikus, mille nõlvad olid varisemisohtlikud. Lisaks töötas kaevikus püstloodis nõlva serval ekskavaator, mille vilkur ei töötanud. Varisemisohtlikud nõlvad olid toestamata ja töölised turvamata.

Akti kohaselt ei järginud AS GRK Infra neid nõudeid, mida tuleb sügavamal kui 1,2 meetrit töötamisel varinguohu vähendamiseks ette võtta. Sellises kohas töötamine on lubatud ainult nõuetekohaselt toestatud või nõuetekohaste kalletega kaevandis. Samuti eiras ettevõte tööohutusplaani nõuet, et kui ei ole võimalik nõlvust tagada, tuleb kaevik toestada.