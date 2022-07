Hooletud suitsetajad on süüdanud nii lillepotte kui maju

Seesam on teinud 2022. aasta jooksul tulekahjude hüvitiste väljamakseid enam kui 60 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Gildeni sõnul on kasvanud nii tulekahjude arv kui ka keskmine hüvitise suurus.

«2022. aasta esimese viie kuu keskmine kahjuhüvitis oli 12 600 eurot, mis on pea 20 protsenti suurem kui aasta tagasi. Tänavune suurim hüvitis on olnud aga 215 000 eurot ning mõne taastamisel oleva objekti tööde maksumus võib küündida üle veerand miljoni euro,» rääkis Gilden. «Kahjujuhtumite põhjus ei ole alati hooletus või rumalus, mõni tulekahju saab alguse lihtsalt halbade asjaolude kokkulangemisel. Seetõttu on mõistlik veenduda, et kodu või suvila on kindlustatud tulekahjuriski vastu – nii saab olla kindel, et ootamatu õnnetus ei tekita korvamatut kahju inimese säästukontole.»