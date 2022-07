Luminor: Eesti inflatsioonimäär on Euroopa kõrgeim

«USA Föderaalreserv tegi ajaloolise sammu ning tõstis intressimäärasid 75-baaspunkti ehk 0,75 protsendi võrra, mis on suurim intressimäärade tõstmine alates 1994. aastast,» ütles Kose. Lisaks märkis Föderaalreservi juht Jerome Powell, et lähiajal võib ees oodata järgmine samas suurusjärgus tõstmine. «Eesmärk on kontrollida inflatsiooni selliselt, et see ei põhjustaks majanduslangust. Paraku on see ajaloo suurima hinnasurve, geopoliitiliste pingete, toorainete hinnatõusu ja kestvate tarneprobleemide tingimustes väga keeruline ülesanne,» lisas Kose.