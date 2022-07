Üldise hinnaralli ajal saab üht tüüpi korterite hinda alla tingida

Kuid see on kõigest kuuvaade. Karmi reaalsuse tõi välja Uus Maa kinnisvaraanalüütik Risto Vähi: kui üldine inflatsioon Eestis jõudis 22 protsendi peale, siis kinnisvarahinnad jätsid selle näitaja kaugele seljataha, korteri mediaanhind on aastaga kerkinud Tartus 30 protsenti, Tallinnas 33 protsenti ja Pärnus lausa 41 protsenti. Kui muidu armastavad pangaanalüütikud toonitada, et palgakasv ületab hinnakasvu, siis nende arvude juures ei ole mingist palgakasvust enam mõtet rääkidagi.