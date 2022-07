Elektrimüüjad: loodava võimuliidu elektriturureform mõjutab vaba turgu

Eesti ühe suurima elektrimüüja VKG Elektrivõrkude juhatuse liige Ivo Järvala ütles BNS-ile, et info universaalteenuse kohta on ettevõtte jaoks veel väga värske. «Meie arusaam asjast piirdub hetkel selle infoga, mis käis meediast läbi ja mis on selgelt liiga pealiskaudne konkreetsemate seisukohtade kujundamiseks. Ootame täpsemaid juhiseid ja tingimusi, et nendesse süveneda ja analüüsida, seejärel saame juba oma edasisi tegevusi planeerida,» selgitas Järvala. Kas ka VKG plaanib hakata pakkuma universaalteenust Järvala praegu öelda ei osanud.

«On selge, et vaba konkurentsiga turul tekib kauba hind pakkumise ja nõudluse tasakaalus. See, kas ka VKG hakkab pakkuma universaalteenust või mitte, sõltub turuhinna ja riigi poolt fikseeritava hinna vahekorrast,» ütles Järvala.

Ka Eesti Gaasi juhatuse liikme Raul Kotovi sõnul tekitab valitsusliidu plaan palju küsimusi. «Näiteks see, kas seda teenust hakatakse pakkuma ainult otse kodutarbijatele või ka korteriühistutele. Elektrituru seadus käsitleb kodutarbijatena ainult füüsilisi isikuid, korteriühistud on aga väiketarbijad ja võrdsustatud äritarbijatega. Lahtine on ka see, kas Eesti Energia kontsernis olevatele tootmisettevõtetele pannakse kohustus müüa ka kõigile elektrimüüjatele elektrit samadel tingimustel nagu nad hakkavad seda pakkuma universaalteenuse osutamiseks Eesti Energiale. Saame aru, et ettepaneku kohaselt peab universaalteenuse hind olema üks ja sama sõltumata, milline elektrimüüja seda osutab,» tõi Kotov välja vaid mõned küsimused.