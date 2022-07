Neste kasum vähenes Eestis 13 protsenti

Diislikütust müüs ettevõte Eestis kokku 830 miljonit liitrit, mis on umbes 10 protsenti rohkem kui aastal 2020. Enamus müüdud diislikütuse kasvust tulenes tanklate jaemüügist, kus müük tõusis aasta võrdluses 11,6 protsenti. Diislikütuse jaemüügi kasv tulenes Neste hinnangul suuresti Eesti veondusettevõtete konkurentsivõime tõusust.

Mootoribensiini müügis ei toimunud ettevõtte teatel 2021. aastal suuremaid muutusi. Müügimaht tõusis ühe protsendi võrra 280 miljoni liitrini, 99,7 protsenti sellest müüdi jaemüügis. Kerges languses oli 98-oktaanise bensiini osakaal üldisest tarbimisest. Kui 2020. aastal oli aasta keskmine osakaal 45,7 protsenti, siis 2021. aastal langes see 44,2 protsendile.

Neste Eesti AS investeeris 2021. aastal uute tanklate ehitusse, muu infrastruktuuri ning terminali renoveerimisse 873 300 eurot ehk ligi kaks korda rohkem kui 2020. aastal. Suurimad investeeringud olid seotud klaasipesutankurite ja generaatoritega.

2021. aastal maksti Neste Eesti AS omanikule Neste OYj-le dividende 4 miljonit eurot, sama palju kui 2020. aastal.

24. veebruaril alguse saanud Venemaa agressioon Ukraina vastu ei ole aruande kinnitamise hetkeks Neste sõnul tarbijatele müüdavaid kütuse koguseid oluliselt muutnud ning edasist muutust nii eratarbijate kui ka korporatiivklientide osas ei ole ettevõtte hinnangul hetkel võimalik usaldusväärselt hinnata. Tekkinud olukord ei ole mõjutanud kütuste tarnimist emaettevõttelt, kitsaskohti ei ole esinenud. Neste Eesti AS on jätkanud oma igapäevast äritegevust.

Neste Eesti AS on kontserni Neste OYj 100 protse tütarettevõte, mis tegutseb autokütuste hulgi- ja jaemüüjana ning kütuseterminali haldajana. 2021. aasta lõpu seisuga koosnes Neste Eesti AS-i jaemüügivõrk 62 automaatjaamast, mida on ühe võrra vähem kui aasta varem.