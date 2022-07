Viru Keskuse juht: ostujõud on langustrendis

«Seetõttu on ostujõud juba pikemat aega langustrendis,» tõdeb Kogermann. Laastav mõju on olnud ka välisturismi vähenemisel.

«Samuti on tunda tööjõupuudust, eriti teenindussektoris: töötajaid lihtsalt pole,» sõnab Kogermann. Ehituses on suurim väljakutse rahvusvaheline tarneahelate kriis. «Materjali ja spetsiifilisi tooteid napib, kuid suures plaanis see ehituse kulgu mõjutanud ei ole – hetkel püsime graafikus ning loodame uuenenud keskuse avada 2023. aasta kevadel.»