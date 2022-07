Miks elektri hind on suvel väga kõrge?

Enefit Poweri juht Andres Vainola ütles, et esiteks peaaegu üks kolmandik Soome ja Rootsi tuumajaamade tootmisvõimsusi on praegu remondis.

«Teine põhjus on üleüldine suvine remondi-hoolduse aeg. Ka Narva elektrijaamades on näiteks seitsmest plokist kolm remondis ja nädalavahetusel alustame ka neljanda suvise hooldusega. See nädal on ka väga kesised tuuleolud,» kommenteeris Vainola.

Vainola lisas, et ka mujal käib suvine elektrijaamaade remont.

«Soome suurim söeelektrijaam Meri-Poris on reservis oktoobri keskpaigani. Põhjuseks tööjõupuudus,» märkis Vainola.

Vainola lisas, et gaasi hind on väga kõrge, sest jaamad on alustanud gaasi kokkuhoidu, et talvel oleks gaasi piisavas koguses olemas. Vene elekter on samuti Balti ja Soome turult läinud.

Eleringi pressiesindaja Elo Ellermaa ütles, et ettevõtte analüütikute hinnagul on olulisim põhjus, miks elektri hind börsil nii kõrgele ulatub, väga kõrged maagaasi hinnad.

«See on probleem kõikjal Euroopas ja tuleneb Venemaa agressioonist Ukrainas,» ütles Ellermaa.

«Selle nädala algul oli tarbimise katmiseks vaja meie piirkonnas käivitada suuremas mahus justnimelt maagaasi kasutavaid elektrijaamasid. Selle põhjuseks on mitmed asjaolud. Nimelt on võrreldes nädalavahetusega tõusnud tarbimise tase. Teiseks on hoolduses mitmed madalamate tootmiskuludega elektrijaamad: Soomes Olkiluoto 1 (kuni 16. juuli) ja Eestis kolme põlevkiviplokki (hooldused lõpevad juuli lõpuks),» tõdes Ellermaa.

Ellermaa sõnul ongi suvel elektrijaamadel hooldustööd ning neid tuleb suve jooksul ilmselt ka veel ette.

«Kolmas põhjus on tuule- ja päikeseenergia vähene toodang meie piirkonnas viimastel päevadel võrreldes juuli algusega,» märkis Ellermaa.