Arco Vara: tehinguid elamu- ja ärimaaga lükatakse üha sagedamini edasi

«Tõenäoliselt on aastatele 2022 kuni 2023 kavandatud kinnisvarainvesteeringute asemel suurendatud toormete varusid ning vaba rahaga üritatakse pigem toime tulla järsult suurenenud igapäevaste kulutuste osas, mis on kinnisvarainvesteeringuid edasi lükkamas ning mis peatselt hakkab kajastuma ka ehitusaktiivsuse languses,» kirjutas Eliste Arco Vara turuülevaates.

Ehitusaktiivsuse peatset langust ennustab üksikelamute lõikes ka hoonestamata elamumaade müügi tugev vähenemine 2022. aasta esimeses pooles, mil tehti 1535 ostu-müügitehingut ehk koguni 44 protsenti vähem kui möödunud aasta samal perioodil. Kuigi elamumaade krunte müüdi Eliste sõnul jätkuvalt ligi kolmandiku võrra enam kui enne koroonakriisi, on tõenäoliselt järjest enam isikuid kodu ehitamist edasi lükkamas, kuna Ukraina sõjast tingitud ehitushindade hüppeline kasv on planeeritud kulutused leibkondade rahalisi võimalusi ületanud.

Korterite puhul võis Eliste sõnul täheldada hinnatõusu jätkuvat kiirenemist, kuid elamute puhul aeglustumist. Selle põhjuseks peab analüütik asjaolu, et turuaktiivsus on suurenenud madalamahinnalistes piirkondades ning suurematest keskustest järjest kaugemal, kus kinnisvara on soodsam. «Teisisõnu, nii valg- kui ka vastulinnastumine on hoogustunud ning tehingute arv on kasvanud ka juba ääremaastunud piirkondades, mille taustal tõenäoliselt enam täiendavat kasvupotentsiaali tehingute arvu osas lähiajal ei ole,» märkis Eliste.