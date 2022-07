Josing: oleme majanduslanguses ja liigume kriisi poole

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing lausus, et praegune Eesti majanduse olukord ei ole halb. «Tarbimine on jätkunud, eksport on hea, maksud laekuvad hästi,» loetles Josing.

Kuue kuu pärast on olukord aga oluliselt halvem kui praegu. Uuringus ei olnud ühtegi eksperti, kes oleks arvanud, et poole aasta pärast on majanduses olukord praegusest parem.

Ettevõtjate olukord ei olnud Josingu kinnitusel juunikuus halb. Tööstus-, kaubandus- ning ehitussektori ettevõtted ootavad käivete kavu ka järgmise kolme kuu jooksul, uid kasvukiirus peaks vähenema. Nõudlus on püsinud ka meie partnerriikides, kuid majandususaldus on langenud. Majandususaldus jätkab langust ka Eestis. Kuigi nõudlus püsib, siis kõikides meie partnerriikides tunnistatakse, et müüa on raskem ning sisendid on kallimad. «Kui eksportturgudel on raskem, siis ka meie ettevõtjatel on raskem,» tõdes Josing.