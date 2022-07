Josing: oleme majanduse langusfaasis ja liigume kriisi poole

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing lausus, et praegune Eesti majanduse olukord ei ole halb. «Tarbimine on jätkunud, eksport on hea, maksud laekuvad hästi,» loetles Josing.

Kuue kuu pärast on olukord aga oluliselt halvem kui praegu. Uuringus ei olnud ühtegi eksperti, kes oleks arvanud, et poole aasta pärast on majanduses olukord praegusest parem.

Kui praegu on eratarbimise olukord parem kui investeeringutes, siis poole aasta perspektiivis ka eratarbimise olukord halveneb. Reaalpalk väheneb.

Josingu sõnul ei ole me majanduskriisis, aga oleme languse faasis ja liigume kriisi poole.

Sellele vaatamata ootab EKI selle aasta kokkuvõttes 1-protsendilist majanduskasvu.

Peamine probleem ettevõtete jaoks on jätkuvalt oskustööjõu puudus. Uue probleemina on lisandunud ebasoodne keskkond välisinvestorite jaoks.

Selles ei ole Josingu sõnul midagi üllatavat. Energiahinnad on kiiresti tõusnud, mis omakorda halvendab ettevõtete konkurentsivõimet Ja põhjust tuleb otsida meie ühes naaberriigis. «Meil on väga häid naabreid, aga ühest hullust aitab,» lausus Marje Josing.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt lausus, et poliitiline ebakindlus peaks olema tänaseks vähenenud. «Uus koalitsioon on kokku lepitud ning NATO laienemine Soome ja Rootsi lisab kogu piirkonnale turvalisust. Olen vestelnud mitmete investoritega, kelle huvi on jätkuv Eestisse investeerida ning siitkaudu Euroopa turule siseneda,» lisas Sutt.