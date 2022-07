Euro kukkus 20 aasta madalaimale tasemele

Euroopa ühisraha euro kaotab jätkuvalt väärtust, eriti dollari suhtes. Euro alustas uut nädalat 20 aasta madalaimalt tasemelt, maktes esmaspäeva pärastlõunal vaid 1,0053 USA dollarit. See tähendab, et vahetuskurss on napilt üle dollari pariteedi, mis on psühholoogiliselt oluline künnis. Euroopa Keskpank on kehtestanud baaskursiks 1,0098 dollarit ehk dollar maksab seega ametlikult 0,9903 eurot.