Hispaania energeetikaministeerium: vähendage Venemaa gaasi ostmist

Hispaania energeetikaminister Teresa Ribera kutsus esmaspäeval Hispaania ettevõtteid üles vähendama veeldatud maagaasi importi Venemaalt ja otsima alternatiive ning ütles, et riik valmistab talveks ette situatsiooniplaani, et aidata ELi naabreid.

«Ütlesime gaasiettevõtetele, et nad peaksid kaaluma oma Venemaa gaasi ostude vähendamist ja hangete mitmekesistamist,» ütles Ribera.

Kuigi Hispaania on paremas olukorras kui enamik teisi Euroopa riike, ütles Ribera, et Hispaania püüab säästa energiat, et vabastada ressursse, mida kasutada solidaarselt kõige enam ohustatud ELi naabritega.