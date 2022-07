LHV: Rootsi majanduse jahtumine võib pärssida Eesti tööstuseksporti

«Arvestades, et seoses Vene turu ärakukkumisega on ettevõtjad juba pidanud tegema kompromisse ja otsima uusi turustuskanaleid, võib Rootsi majanduse kiirem jahtumine hakata pärssima ka meie tööstussektori arengut,» kommenteeris Kristo Aab BNS-ile.

«Vene kütust ja muud kaupa toome riiki küll endises väärtuses või veidi enamgi, kuid ka siin tuleb arvestada, et kaupade hinnad on aastaga paarkümmend protsenti kerkinud ehk et sanktsioonid on tegelikult avaldanud mõju ka kaubaimpordile,» selgitas ta.