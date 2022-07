Õliühing tahaks kütuse päritolumaa avaldamise kohustuslikuks muuta

Ühingu vaates aitaks see parandada kütuseturu läbipaistvust ja vähendada riski, et Eesti kütuseturule jõuab päritolumaa teadmatuse tõttu kütust Venemaalt ja Valgevenest.

Eesti Õliühing on seisukohal, et hetkel teatud tingimustel lubatud Venemaa ja Valgevene naftatoodete ja vedelkütuste käitlemine Eesti territooriumil on ebaeetiline tegevus, mis peaks olema mitu kuud tagasi lõppenud. Eesti kütusetarbijad on ühingu sõnul samuti väljendanud oma vastuseisu agressorriikide naftatoodete tarbimise osas ning seetõttu soovitakse võimalikult suurt läbipaistvust Eestisse jõudvate kütuste päritolude osas.