Üle 80% venemaalastest tahaks nõuka-aegseid brände tagasi

«Kujutage endale ette, et sõidate uue Moskvitšiga sööklasse Doktorivorstiga võileiva ning Buratino limonaadi järele. Veel pool aastat tagasi oleks see kujutelm paljudel venemaalastel tekitanud soovi selle mõtte väljaütleja kuskile kaugele saata, kuid nüüd on nõukogude ajaga seotud nostalgia haaranud ka neid, kes seda ise näinudki ei ole,» kirjutab Komsomolskaja pravda.

Kuidagi teisiti ei oska väljaanne põhjendada fakti, et 83 protsenti venemaalastest toetab nõukogude aja brändide taaselustamist. Ja vähe sellest, nad peavad seda ka vajalikuks. Just sellisele tulemusele jõuti Sünergia ülikooli uuringus.

Uuringus küsitleti 5000 venemaalast ning selgitati välja, et valdav enamus neist tahaksid tänavatel taas näha «Moskvitši», «Volgat» ja «Pobedat», sõita «Kama» jalgrattaga ning hoida toidukaupa «Orski» külmikus.

Miks? Sest «NSVLis tehti vastupidavaid ning kättesaadava hinnaga tooteid». Just nii vastas 87 protsenti küsitletutest.

Vaid 12 protsenti venemaalastest ei toeta nõukogude-aegsete brändide reanimeerimist, sest on kindlad, et need ei suuda oma kvaliteedilt konkureerida tänapäeva analoogidega. Ülejäänud 5 protsenti ei osanud küsimusele vastata.