Töötukassa: koroonakriis on läbi ja töötajatest on puudus

Pea kõik tööandjad on praegu seisukohal, et tööturul on jämedam ots hetkel tööotsija käes. Livia Laas märkis, et kuigi värske uuring sarnaneb väga koroonaeelse ajaga, tuleks siiski nii tööotsijal kui tööandjal arvestada maailmas valitseva olukorraga.

«Kui koroona saabus ootamatult, siis täna on selge see, et tööturul ja majanduses on oodata muutusi. Ja sel korral me teame, et muutused tulevad, seega võiks töötajad arvestada sellega, et mida rohkem on tal erinevaid oskusi, seda kindlam on tema tulevik,» ütles Laas ja lisas, et tööandja võimalused on seotud ennekõike innovatsiooniga – kuidas uuendada, muuta, automatiseerida oma tegevusi ja kuidas pakkuda tööotsijale midagi lisaks, olgu selleks siis transport tööle ja tagasi, lastehoiu võimalus või midagi muud, mis toob tööotsija just tema juurde.