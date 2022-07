Veinitootjaid rõõmustab «salaalkoholi» keeld Avatud Talude Päeval

Juba aastaid on nii väikesed õlle- kui veinitootjad tema sõnul olnud kimpus, et kodukohvikute ja kodukohapäevadel, kohalikel laatadel, Setu kuningriigi päeval ja muudel avalikel üritustel müüvad kodutegijad oma õlut, veini ja ka kanget alkoholi täiesti avalikult, kuigi Eesti seadustes selliste erandite tegemise võimalus puudub. «Seaduse jõustamise või selle muutmise asemel on Eesti riik seni vaadanud seaduserikkumistele valikuliselt läbi sõrmede. Maksuameti aktsiiside talituse ringkiri annab lootust, et seadustamata alkoholi hakatakse nüüd ka laiemalt nimetama selle õige nimega. Meie kultuuriruumis on see salaalkohol,» arvas Kuuler.