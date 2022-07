SEB: päikesepaneelid tasuvad ka Eesti kliimas ära

Kõige intensiivsem tootmise periood toimub märtsist oktoobrini – kõige produktiivsemaks kuuks tootlikkuse poolest kipub olema mai, selgitas Tallinna Tehnikaülikooli teadur Taavi Raadik SEB pressiteates.

Enne paigaldamist tuleb panga teatel kindlasti võtta ühendust kohaliku omavalitsusega ning arutada, kas ja millised on võimalused paneelide paigaldamiseks. Loa korral tuleb esitada taotlus elektriettevõttele ning kalkuleerida, kui suur on tarbimine, millised on paigaldamise võimalused ning kuidas süsteem üles ehitada. Samas võib paigaldamise ka teenusena sisse osta.

Päikesepaneele on võimalik paigaldada ka kortermajadele – kortermaja vanus ning tüüp ei ole sealjuures olulised, kui katus on sobivas seisukorras ning kandevõime on piisav.